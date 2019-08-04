  • الأحد 04 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر06:35 م
بحث متقدم
الأب والأبناء الضحية

ذبح أسرة كاملة في عمان والشرطة تفجر مفاجأة

سيف نبيل

وفاة فنان شاب شهير في حادث مروع

مونوريل - أرشيفية

لأول مرة.. الـ«مونوريل» يدخل مصر بأمر «السيسي»

النائب العام السعودي

بيان عاجل من النائب العام السعودي

مرتضى منصور

سب مسئولين كبار من هاتف «مرتضى منصور»

أرشيفية

قتلى و جرحى في حادث إطلاق نار بشيكاغو

بعثة الحج - أرشيفية

ببعثة الحج.. وفاة ثلاث حجاج مصريين

أضحية العيد - أرشيفية

«العيد فرحة».. الأضحية.. لحمة.. رزق.. واستثمار

الزمالك

إخلاء سبيل مدافع الزمالك السابق في اتهامه بـ«القتل»

أرشيفية

تحديد موعد محاكمة شقيق "بوتفليقة" ومسئولين سابقين

فنانة شهيرة تستعرض«منطقة حساسة» على شاطئ البحر

الصفحة الأخيرة

منة فضالي
منة فضالي

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تتصور عارية .. و"صليب" على رقبتها

#

فنانة شهيرة:« مش عايزه رجالة تاني أقسم بالله ما هتجوز»

#

«على السرير وفي الحمام»..فنانة شهيرة تنشر فيديو فاضحا

#

ساويرس ينفعل على متابع بعد خوضه في عرض فنانة: وأنت مالك

عارية

البحر

منة فضالي

فنانة شهيرة

واصلت الفنانة منة فضالي، إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صور جديدة عبر حسابها على "تويتر" وهي على شاطئ البحر بملابس شبه عارية، فيما اتهمها البعض بمحاولة إثارة الغرائز بالتركيز في الصورة على غظهار منطقة «تحت الإبط».

وظهرت منة فضالي بملابس جريئة، حيث دأبت في الفترة الأخيرة على إثارة الجدل حولها بسبب ملابسها.

وهاجم رواد مواقع التواصل الفنانة بسبب تعمدها إثارة الجدل واستعراض جسدها العاري بشكل لا يتفق مع تقاليد المجتمع، فيما اتهمها آخرون بأنها تحاول تقليد من حصلوا على شهرة واسعة وأصبحوا حديث السوشيال ميديا بسبب ملابسهم الفاضحة، فيما أشاد متابعون آخرون بجمالها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مانشستر سيتي بطلًا للدرع الخيرية على حساب ليفربول
» بث مباشر.. مباراة الأردن والبحرين
» إيران تحتجز ناقلة نفط بمنطقة الخليج
» الزمالك يحسم الصفقة الـ11 في الانتقالات الصيفية
» تحديد موعد محاكمة شقيق "بوتفليقة" ومسئولين سابقين
» انتحار شاب بالشرقية هربًا من الزواج
» الأزهر يطالب المجتمع الدولي بتوحيد جهوده لمواجهة الإرهاب
» إخلاء سبيل مدافع الزمالك السابق في اتهامه بـ«القتل»
» "الحرس الثوري" يحتجز ناقلة نفط جديدة في الخليج
» الأهلى يحسم مصير "معلول"
» "المصريين مش عايزين جينفر".. مطالبات بإلغاء الحفل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:53 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج