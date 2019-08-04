قتلى و جرحى في حادث إطلاق نار بشيكاغو

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أحمد سالم - وكالات

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حادث تكساس

لقي عدة أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون إثر إطلاق نار بمدينة شيكاغو الأمريكية، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل لها، منذ قليل.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية أسبوعًا ساخنًا، إثر وقوع بعض حوادث إطلاق نيران سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى من كاليفورنيا إلى أقصى الجنوب في تكساس، الملاصقة للحدود الأمريكية المكسيكية.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إطلاق النار في إل باسو بولاية تكساس هو حادث فظيع ومروع، بعدما شهدت مدينة "إل باسو" بولاية تكساس الأمريكية حادث إطلاق نار، مساء السبت، أسفر عن سقوط 20 شخصا ما بين قتيل وجريح، بحسب وسائل إعلام.

وأعلنت شرطة مدينة إل باسو، أن "تقارير عديدة" تفيد بوجود "أكثر من مسلّح أطلقوا النار" في مركز تجاري بالمدينة الواقعة جنوب الولايات المتحدة، على الحدود مع دولة المكسيك، التي شدد دونالد ترامب من لهجته تجاهها منذ وصوله إلى البيت الأبيض.


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