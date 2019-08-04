ببعثة الحج.. وفاة ثلاث حجاج مصريين

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حجاج التضامن

حجاج مصريين

ببعثة الحج

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ورئيس بعثة الحج المصرية، وفاة 3 حجاج بسبب أزمات صحية، بينهم حاج من حجاج القرعة بالمستشفى بعد عملية استئصال ورم بالأمعاء الدقيقة، وحاج آخر من حجاج التضامن نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتليف بالكبد، وحاج ثالث من حجاج السياحة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب.

وأشار "عبدالعاطي"، في بيان صادر اليوم، إلى أنَّ عدد الحالات التي تعاني من الفشل الكلوي وخضعت لعملية الغسيل الكلوي وصلت إلى 20 حالة بعدد مرات غسيل 59 مرة، فيما بلغ عدد حالات الأورام التي أجرت جلسات علاج الأورام 4 حالات، مشددًا على أنَّ بعثة الحج تجري متابعة مستمرة على مدار الساعة لكل الحجاج المصريين للعمل على حل أي مشاكل تتعرض الحجاج.

وأضاف رئيس بعثة الحج، أنَّ حالة الحجاج المصريين بالسعودية مطمئنة، مبينًا أنَّ أفراد البعثة الدعوية من وزارة الأوقاف يعقدون الندوات والمحاضرات التوعوية لحجاج بيت الله الحرام.

وأضاف رئيس بعثة الحج، أنَّ أفراد البعثة من وزارة الداخلية يقدمون كل الدعم للحجاج من لحظة وصولهم إلى الأراضي السعودية حتى تسكينهم في محل إقامتهم، لافتًا إلى تلقيه تقريرًا من أفراد البعثة الطبية عن الحالة الصحية للحجاج؛ يفيد بأنَّه حتى الآن بلغ عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية بالعيادات الخاصة بالبعثة الطبية 24 ألفًا و477 حاجًا مع تحويل 44 حاجًا إلى المستشفى لتلقي العلاج وتماثل 17 حاجًا للشفاء، فيما لا يزال 26 حاجًا تحت الملاحظة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.


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