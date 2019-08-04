» تحديد موعد محاكمة شقيق "بوتفليقة" ومسئولين سابقين

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المحكمة العسكرية

الإذاعة الجزائرية

ولاية البليدة

ذكرت الإذاعة الجزائرية اليوم الأحد، أن المحكمة العسكرية في ولاية البليدة شمالي البلاد، ستبدأ قريبًا في إجراءات محاكمة السعيد بوتفليقة (المستشار بالرئاسة سابقًا) شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكل من الجنرال محمد مدين (المعروف باسم الجنرال توفيق) والجنرال بشير طرطاق مديري المخابرات السابقين، ولويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال.

وأشارت الإذاعة، إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة البليدة العسكرية أنهى تحقيقه مع المتهمين الموقوفين منذ شهر مايو الماضي، منوهةً بأن إجراءات المحاكمة ستبدأ خلال أسابيع.

ويواجه السعيد بوتفليقة والجنرالين مدين وطرطاق وحنون تهمتي التآمر على سلطة الدولة، والتآمر على سلطة الجيش.


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