لأول مرة.. الـ«مونوريل» يدخل مصر بأمر «السيسي»

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الحكومة

عبد الفتاح السيسي

العاصمة الإدارية

بمونوريل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، وذلك في ظل اهتمام الدولة بتعظيم منظومة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية، بما فيها المدن الجديدة، لا سيما وأن المونوريل سيجرى إدخاله في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولًا كبيرًا في وسائل المواصلات، كما سيساهم بشكل كبير في ربط العاصمة الإدارية بسائر مناطق وأحياء القاهرة الكبرى.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، وذلك بحضور رئيس شركة "بومباردييه" العالمية للنقل.

وشهد الاجتماع بحث آخر المستجدات الخاصة بالتعاون المشترك مع الشركة في مشروعات قطار المونوريل، حيث تم توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط القاهرة بكلٍ من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، وذلك بإجمالي طول 96 كم، حيث يتضمن العقد الممتد لثلاثين سنة تنفيذ وتشغيل وصيانة خطوط المونوريل، بالإضافة إلى الإمداد بقطع الغيار وإجراء العمرات الجسيمة.

كما يتضمن العقد أيضًا توطين صناعة المونوريل في مصر، خاصةً الجرارات والعربات، بما يمهد الطريق أمام الشراكة الكاملة بين مصر والشركة لصالح منظومة السكك الحديد، فضلًا عن فتح الباب أمام إمكانية النفاذ إلى السوق الأفريقية الواعدة في هذا المجال.

كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على مراحل التنفيذ المختلفة لمشروع المونوريل، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالانتهاء من أعمال المشروع وفقًا للجداول الزمنية المحددة واتساقًا مع أعلى المعايير الدولية في هذا الصدد.

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