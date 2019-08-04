«الصحفيين» تستقر على أعضاء لجنة القيد

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حسن علام- متابعات

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نقابة الصحفيين

هشام يونس

خالد ميرى

أكد خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة استقر على اختيار هشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ لعضوية لجنة القيد.
وأضاف خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين فى تصريحات له، أن لجنة القيد ستعقد جلستها للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين لمن أمضوا المدة القانونية فى جدول تحت التمرين، وذلك عقب عيد الأضحى.
وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، طالب كلاً من أيمن عبد المجيد وحماد الرمحى، ممثلاً النقابة فى لجنة القيد الاستئنافى، بضرورة دراسة القضايا ومناقشتها مع لجنة القيد قبل حضور الجلسات واستطلاع رأى المجلس والنقيب قبل اتخاذ القرار النهائى.


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