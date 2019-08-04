لتعزيز العلاقات.. سلطان بروناي يصل القاهرة

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سلطان بروناي دار السلام
سلطان بروناي دار السلام

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القاهرة

مطار القاهرة الدولى

تعزيز العلاقات

سلطان بروناي

وصل، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولى، سلطان بروناي دار السلام، السلطان حاجي حسن بولقية، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عددًا من المسئولين لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين، وآخر القضايا على الساحتين العربية والدولية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم استقبال السلطان حاجي حسن بولقية، باستراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة، وكان في استقباله المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك للقاء عدد من المسئولين في القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين، وآخر القضايا على الساحتين العربية والدولية.


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