» الأزهر يطالب المجتمع الدولي بتوحيد جهوده لمواجهة الإرهاب

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حسن علام- متابعات

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عشرات الضحايا

أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات حادثي إطلاق النار في ولايتي تكساس وأوهايو الأمريكية، اللذين أسفرا عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وأكد الأزهر، في بيان اليوم الأحد، أنَّ هذه الهجمات التي استهدفت مواطنين أبرياء، تبرهن مجددا على أنَّ الإرهاب لا دين له ولا ملة، موضحًا أنه على المجتمع الدولي أنْ يوحد جهوده في مواجهة الجماعات والأفكار التي تحض على الكراهية والإرهاب.

وتقدم الأزهر، بخالص العزاء لشعب الولايات المتحدة الأمريكية، وأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أنْ يلهمهم الصبر والسلوان، وأنْ يَمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.


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