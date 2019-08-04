» انتحار شاب بالشرقية هربًا من الزواج

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أقدم شاب عشريني على التخلص من حياته شنقا بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بسبب رفضه الزواج.

وكان اللواء عاطف عبد الحميد مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بالمديرية بورود بلاغ من شرطة النجدة بانتحار شاب شنقا داخل منزله الكائن بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان.

وانتقلت قوة أمنية للمكان بقيادة الرائد محمد عبد الغفار رئيس مباحث قسم ثان ومعاونيه والقوة المرافقة له.

وبالفحص تبين مصرع "إسلام.ال.ال. م" 23 عاما حصل على بكالوريوس هندسة ومقيم بالعاشر داخل منزله شنقا لمروره بأزمة نفسية نتيجة إلحاح أسرته الدائم عليه بالزواج لكونه نجلهم الوحيد ويعيش بمفرده في إحدى الشقق السكنية بنطاق المدينة، ولكنه كان دائم الرفض والشجار معهم، وأصيب بحالة نفسية سيئة وأقدم على التخلص من نفسه شنقا.

وبسؤال ذويه أقروا أن المتوفى كان يمر بأزمة نفسية شديدة دفعته للانتحار بسبب إلحاح أسرته على زواجه ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته ولم يشتبهوا جنائيا في الواقعة.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمى بمدينة الزقازيق تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأخطرت النيابة بإشراف المستشار محمد القاضي المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية للتحقيق في الواقعة.


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