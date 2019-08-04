» "المصريين مش عايزين جينفر".. مطالبات بإلغاء الحفل

طالب عدد كبير من الجمهور المصرى من شركة أوراسكوم، المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بإلغاء حفل النجمة العالمية، جينيفر لوبيز، في الساحل الشمالي والمقرر إقامته بهذا الشهر الجاري .

وجاء ذلك على إثر زيارة جينيفر لوبيز إلى إسرائيل قبل مجيئها إلى مصر.

حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستجرام” صورا لها ومن خلفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكتبت لوبيز في تعليقها على الصورة: ”الوطن الأم إسرائيل أنا في حالة حب” ما أثار غضب الجماهير العربية ومن يدافعون عن القضية الفلسطينية خصوصا وإنها لا تعترف بوجود فلسطين .

وجاءت التعليقات بعد هذه التصريحات تطالب بإلغاء الحفل.