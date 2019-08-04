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جولة لاعبي «الريدز» قبل مواجهة مانشستر سيتى

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الساحل الشمالى

جينفر لوبيز

أجرى لاعبو ليفربول الإنجليزى، جولة حرة بالعاصمة الإنجليزية "لندن"، قبل مواجهة مانشستر سيتى فى الرابعة عصر اليوم، فى بطولة "الدرع الخيرية".

ويسعى مانشستر سيتي لمواصلة الهيمنة على الألقاب المحلية بحصد "الدرع الخيرية" للموسم الثانى على التوالى، بعدما نجح فى حصد البطولات الأربعة الموسم الماضى، وهى "الدرع الخيرية، الدورى الإنجليزى، كأس الرابطة، كأس الاتحاد".

أما "الريدز" فتسعى لوضع حد لسيطرة مانشستر على البطولات، وتحقيق بداية مثالية لموسمه الجديد بحصد "الدرع الخيرية"، بعدما أنهى موسمه الماضى بشكل مثالى بحصوله على لقب دورى أبطال أوروبا.



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