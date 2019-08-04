» أحمد حلمى يكشف الستار عن برومو "خيال مآتة"

نشر الفنان أحمد حلمي الإعلان الدعائي الأول لفيلمه الجديد "خيال مآتة"، المقرر طرحه ضمن موسم عيد الأضحى المقبل.

ونشر حلمي البرومو عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "فيلم خيال مآتة- العيد الكبير 2019- أتمنى من كل قلبي أنه يعجبكوا- يا رب".

فيلم "خيال مآتة" يقوم ببطولته عدد من النجوم من بينهم أحمد حلمي ومنة شلبي وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي لطفي لبيب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.