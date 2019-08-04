جريمة بشعة تهز المملكة.. سعودي يقتل حماته بـ 5 رصاصات

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وكالات - الدويني فولي

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جريمة بشعة شهدتها المملكة العربية السعودية، حيث أقدم  مواطن  في العقد الرابع من العمر، أمس السبت، على إطلاق خمس رصاصات من مسدس خاص به على أم زوجته، بسبب خلافات عائلية، الأمر الذي أدى لمقتلها في منزلها بحي ولي العهد بالعاصمة المقدسة، ثم سلم نفسه للجهات الأمنية.

وأفادت مصادر بأن شابًا أقدم على قتل “أم زوجته” بتسديد خمس رصاصات في رأسها.

وأوضحت المصادر بحسب صحيفة المدينة، أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة ممثلة في شرطة الكعكية تلقت أمس السبت بلاغًا مفاده أن الشاب الذي يبلغ من الأربعين من العمر قتل المجني عليها أم زوجته البالغة من العمر 60 عامًا؛ بسبب خلافات عائلية نشبت بينهما.

وقام القاتل بتسليم نفسه، بينما لا تزال الشرطة تجري تحقيقاتها لاستكمال الإجراء اللازمة تمهيد لإحالة ملف القضية للنيابة العامة.

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