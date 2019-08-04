أول تحرك سعودى تجاه الحجاج القطريين

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خصصت وزارة الحج والعمرة في السعودية رابطا إلكترونيا جديدا لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، عوضًا عن الرابط القديم إثر "قيام السلطات القطرية بحجبه، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت أن "محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم كل التسهيلات لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام".

ودعت في بيانها الحكومة القطرية إلى "عدم حجب الرابط الجديد وتسهيل حج مواطنيها القطريين الأشقاء"، مؤكدة مواصلة السعودية في تهيئة كل السبل لتسهيل قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج.


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