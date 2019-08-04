أول رد فعل من "الغندور" على الفيديو المسيء له

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الزمالك

خالد الغندور

مسى له

رد خالد الغندور كابتن نادى الزمالك، ومقدم برنامج الزمالك اليوم على فضائية المحور، على الشباب الذين تصورا معه فى الفيديو المسيء له.  

وكتب "الغندور" على صفحته ردًا على هذا الفيديو :"الواحد هيفضل طول الوقت يحترم الناس واللي يغلط فيك هقول ربنا يهدي وأي بني آدم عايز يتصور معايا بقول حاضر عشان ده المفروض إنك تقدر الناس وتحترمهم لكن أنه يطلع مش محترم ده مشكلته".

وتعرض الإعلامي لموقف محرج بعدما قام اثنان من جماهير الأهلى بترديد كلمة عن نادي الزمالك أمامه في فيديو تم تصويره معه.


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