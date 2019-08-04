أمر يحدث لأول مرة فى الحج.. تعرف عليه

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اول مرة

الربوت

الاستشارات الطبية

أطلقت وزارة الصحة هذا العام لأول مرة في موسم الحج تقنية جديدة باستخدام جهاز "الروبوت" الآلي للاستشارات الطبية بين الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية في منى.

وتتيح التقنية الحديثة من تقنيات الطب الاتصالي للاستشاريين المطلوبين تقديم الاستشارة من أَي موقع بالمملكة، والوصول الافتراضي لأي مستشفى في منى، لخدمة ضيوف الرحمن.

وتمكن التقنية الأطباء من التنقل الذاتي داخل المستشفى، وصولاً إلى سرير المريض، وتقديم الاستشارة السريرية بطريقة سهلة باستخدام أي جهاز ذكي وعبر شبكة الجيل الرابع، حيث تم تدريب الأطباء من داخل المشاعر ومن خارجها في مدينتي الرياض وجدة على استخدام هذه التقنية الجديدة.

ويمكن جهاز الروبوت Robo Doctor  بإمكانياته المدمجة، مثل سماعة الطبيب وكاميرات تنظير خاصة لفحص الأذن والعين، وكاميرا خاصة لفحص الجلد، وغيرها من الأدوات التي تمكن الأطباء من تشخيص الحالات المرضية، وتقديم الاستشارات الطبية عن بعد.

كما يتميز الروبوت بكاميرا ذات دقة عالية تمكن من نقل الصورة بوضوح ونقاء عاليين معتمده طبيًا، تمكن الطبيب من قراءة العلامات والمؤشرات الاكلينيكية.

وتعتبر هذه الخدمة إضافة نوعية لسرعة الاستجابة الزمانية والمكانية أمام الممارسين، وتسهل توفير أفضل خدمة ممكنة في جميع المرافق الصحية أينما كانت.


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