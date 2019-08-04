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طلاق "الأمير هيا" الأغلى فى تاريخ بريطانيا.. لهذا السبب

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هيا

من المرجّح أن يكون طلاق الأميرة هيا بنت الحسين من حاكم دبي محمد بن راشد، فيما لو تم الأكثر تكلفة في تاريخ المملكة المتحدة؛ نظرًا للثروة الهائلة التي يمتلكها زوج الأميرة هيا.

وأطلق الزوجان معركة قضائية في بريطانيا، بعد فرار الأميرة هيا إلى لندن هربًا من زوجها، وكانت قد تقدمت فى نهاية يوليو الماضى بطلب إلى القضاء البريطاني، بـ"عدم التعرّض" الذى يحمى من المضايقة أو التهديدات، وقدمت أيضًا طلبًا بالوصاية القضائية، التى تعنى وضع طفل تحت سلطة المحكمة فيما يتعلق بالقرارات المهمة.

وأوضحت صحيفة "The Daily Mail" البريطانية، أنه بالنظر إلى الثروة الهائلة لمحمد بن راشد والتي تُقدر بـ9 مليارات جنيه إسترليني، "فليس من المدهش أن يكون طلاقهما المزمع هو الأكثر تكلفة في تاريخ القضاء البريطاني".

وفي حال وقع الطلاق بين الأميرة هيا وحاكم دبي فإنه من المتوقع أن تحصل الأميرة على مليارات الدولارات، وهو ما لم يحدث سابقاً في المحاكم البريطانية. 


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