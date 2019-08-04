اللحظات الأولى لـ"مجزرة" تكساس

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متابعات - أمينة عبد العال

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الشرطة

ولاية تكساس

مجزرة تكساس

وثق شاب يعمل فى المتجر الذى شهد "مجزرة" تكساس،  لحظة دخول رجال شرطة إل باسو في ولاية تكساس للمتجر، والذي كان مسرحًا لمجزرة راح ضحيتها 20 أمريكيًا على يد شاب في العشرينيات.

وأظهر الفيديو، الذي سجله الشاب، رجال الشرطة وهم يتقدمون بحذر لإنقاذ المواطنين الذين أصابهم الذعر داخل المتجر، وكيف استطاعت الشرطة السيطرة على الموقف، بالرغم من عددهم الكبير.

وأكد الشاب لشبكة "آي بي سي نيوز" الأمريكية، فيديو يوثق، أنه "سجل الفيديو خلسة من داخل المحل مخافة أن يراه الجاني". وبحسب قوله فإنه "تفطن لما يجري عندما دخلت محله سيدة مسرعة وهي تصرخ هناك رجل يشهر سلاحا فتاكا".

ويتابع المتحدث نفسه: "أغلقت باب المحل مباشرة، وقررت توثيق ما يجري خدمة لمصالح الشرطة".

وكان حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، قال إن 20 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في حادث إطلاق نار وقع، مساء أمس السبت، في مركز تجاري بمدينة إل باسو الأمريكية.

وقال أبوت في مؤتمر صحفي بثه تلفزيون "سي.بي.اس.بي": "20 شخصًا بريئًا من إل باسو فقدوا حياتهم، وأصيب أكثر من 24 بجروح".

بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إطلاق نار فظيع حصل في مدينة إل باسو بولاية تكساس، وتشير التقارير إلى سقوط عدد كبير من القتلى.


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