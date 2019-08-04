الموت يفجع الوسط الفنى بوفاة أشهر دوبلير

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توفى الفنان عبد الرازق فوزى، الذى يعد أشهر "دوبلير - ممثل بديل" فى مشاهد معارك السينما المصرية، عن عمره يناهز 82 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وعمل "فوزى" أيضًا كدوبلير فى عدد كبير من الأفلام، وخلال استضافته مع الفنانة إسعاد يونس، فى برنامج "صاحبة السعادة،  قال إن أصعب المشاهد التي قام بها، كان القفز من فوق سور القلعة بارتفاع 28 مترًا، ومشهد انقلاب السيارة في فيلم "صراع الأيام".

وعمل أيضًا فى أفلام "الجاسوسة حكمت فهمي"، وفيلم "أمير الظلام"، فيلم "ضد الحكومة"، فيلم "الأبطال"، فيلم "أرزاق يا دنيا"، فيلم "بنات إبليس"، فيلم "رصيف نمرة خمسة".


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