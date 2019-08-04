دينا المقدم: هذا هو الفيصل النهائي في براءة "فتاة العياط"

04 أغسطس 2019 - 11:01 ص

أكد دينا المقدم، محامية فتاة العياط، أنه تم رفض الاستئناف على حبس الفتاة موضوعًا، موضحة أن تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي هما الفيصل في براءة الطفلة من عدمه.



وأضاف "المقدم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية"إم بي سي مصر"، أنها اختلت بالفتاة اليوم وكانت في حالة هيسترية، ومنهارة نفسيًا، وروت تفاصيل حوارها مع السائق كانت لم تتمكن من سردها أمام النيابة كونهم رجال.



وتساءلت أين مجلس الأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة من هذه القضية، مطالبة بنقل الفتاة لمكان حجز مناسب لسنها، مضيفة: "تقريبا تم الاعتداء على الطفلة وجالها حالة إعياء، وسيارة الإسعاف جت".

