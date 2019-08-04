وفاة 3 حجاج مصريين في الأراضي المقدسة

04 أغسطس 2019 - 10:57 ص

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ورئيس بعثة الحج المصرية، وفاة 3 حجاج بسبب أزمات صحية، بينهم حاج من حجاج القرعة بالمستشفى بعد عملية استئصال ورم بالأمعاء الدقيقة، وحاج آخر من حجاج التضامن نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتليف بالكبد، وحاج ثالث من حجاج السياحة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب.





وأشار "عبدالعاطي"، في بيان صادر اليوم، إلى أنَّ عدد الحالات التي تعاني من الفشل الكلوي وخضعت لعملية الغسيل الكلوي وصلت إلى 20 حالة بعدد مرات غسيل 59 مرة، فيما بلغ عدد حالات الأورام التي أجرت جلسات علاج الأورام 4 حالات، مشددًا على أنَّ بعثة الحج تجري متابعة مستمرة على مدار الساعة لكل الحجاج المصريين للعمل على حل أي مشاكل تتعرض الحجاج.





وأضاف رئيس بعثة الحج، أنَّ حالة الحجاج المصريين بالسعودية مطمئنة، مبينًا أنَّ أفراد البعثة الدعوية من وزارة الأوقاف يعقدون الندوات والمحاضرات التوعوية لحجاج بيت الله الحرام.



