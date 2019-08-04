الموعد والقنوات الناقلة لمانشستر سيتي وليفربول

04 أغسطس 2019 - 10:53 ص

يلتقى مانشستر سيتي وليفربول، على ملعب "ويمبلي" في مباراة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي.

وتقام المباراة في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتُبث عبر قناة "Bein Sports HD 1".

وتعد المباراة، بمثابة افتتاح غير رسمى لمنافسات الموسم الجديد فى إنجلترا، اختبارًا صعبًا مبكرًا لكل من مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز وليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا والذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة خلف السيتي.