قرار جديد لتركي آل الشيخ يكلفه 7 ملايين يورو

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تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ

وكالات - الدويني فولي

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درع خيري

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، والمالك الجديد لنادي ألميريا الإسباني، قرر بقاء جميع العاملين في النادي.
وقالت جريدة "ديرو ألميريا" إن آل الشيخ الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ38 اليوم، قد قرر تحمل ديون النادي، التي تترواح قيمتها من 6 إلى 7 ملايين يورو.

واستحوذ آل الشيخ على نادي ألميريا الإسباني الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، وتم تنفيذ عملية الشراء، الجمعة الماضية، مع ألفونسو جارسيا جابارون المالك القديم للنادي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن آل الشيخ دفع 20 مليون يورو نقدًا.

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