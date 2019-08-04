4 فئات محذوفة من الدعم.. هل أنت واحد منهم؟

كشف وزير التموين، على المصيلحي، عن الفئات التي سيتم استبعادها في المرحلة الرابعة، من الدعم، موضحًا أن محددات المرحلة الرابعة تشمل، أسرة تسدد ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه، وأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013، وأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانًا، وأسرة تنفق جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.

وتابع وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي، أمس السبت، أن من ضمن المستبعدين أيضًا أسرة تنفق أكثر من 800 جنيه استهلاك هاتف محمول، وأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه، وأسرة تحصل على مرتب حكومى أكثر من 15 ألف جنيه، وأسرة تنفق جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه، وأسرة تعمل بمهن عليا.

وأضاف أنه لن يتم إضافة المواليد الجديدة على البطاقات إلا بعد الانتهاء من تنقية البطاقات، وحذف غير المستحقين وإدراج مواليد الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أنه اعتبارًا من نهاية شهر أغسطس الجارى، سيتم حذف غير المستحقين، بعد فحص التظلمات، على أن يتم عرض إضافة مواليد الأسر الأكثر احتياجًا على مجلس الوزراء بعد الانتهاء من عمليات التنقية، ثم إدراج المواليد الجديدة.

وأكد أن "الوزارة لن تحذف أى مواطن غير مستحق للدعم فى المرحلة الرابعة إلا نهاية الشهر الجارى، بعد الانتهاء من فحص جميع التظلمات المقدمة للوزارة، مشيرا إلى أنه لن يتم إضافة أى مولود جديد لبطاقة تموينية مقيد عليها 4 أفراد بالفعل، وأنه سيتم إضافة مواليد الأسر الأكثر احتياجا أولاً، على أن يتم إضافة مواليد الأسر الأقل احتياجا".

ولفت إلى أن موازنة الوزارة بلغت العام الماضي 86 مليار جنيه، وتبلغ العام الحالى 89 مليار جنيه، قائلاً: "أي حديث عن رفع الدعم كلام فارغ وملوش لازمة"، لافتًا إلى أن المطلوب الآن هو إدارة الموازنة وهى 89 مليار جنيه، بشكل جيد لوصول الدعم لمستحقيه.

وأكد أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات مدققة بالمستفيدين من الدعم التمويني، وأنه تم ربط بيانات جهات حكومية ببعضها البعض مثل التموين والكهرباء والاتصالات والتعليم والمرور والحيازات الزراعية وتكافل وكرامة، مشددًا على أن المواطن الذي يصل راتبه لأعلى من 10 آلاف جنيه شهريا لا يستحق دعم التموين، وأنه لأول مرة يطلب أحد المواطنين من الوزارة إلغاء بطاقته التموينية لعدم استحقاقه الدعم وفقًا لرؤيته لظروفه الاجتماعية.

ونوه بأن باب التظلمات مفتوح لجميع المستفيدين وإعادة النظر فى مدى استحقاقهم للدعم مفتوح، والوزارة تنظر فى جميع التظلمات وتقبل جميع المستحقين .