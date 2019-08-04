  • الأحد 04 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:15 ص
بحث متقدم
ارشيفية

تنفيذ الإعدام في 5 من أسرة واحدة

ارشيف

الموت يفجع الوسط الفنى بوفاة أشهر دوبلير

تركي ال الشيخ

قرار جديد لتركي آل الشيخ يكلفه 7 ملايين يورو

حجاج مصريين

وفاة 3 حجاج مصريين في الأراضي المقدسة

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لمانشستر سيتي وليفربول

فتاة العياط

دينا المقدم: هذا هو الفيصل النهائي في براءة "فتاة العياط"

التموين

4 فئات محذوفة من الدعم.. هل أنت واحد منهم؟

حادث إطلاق نار بـ«شيكاجو»

قتلى فى حادث إطلاق نار جديد بأمريكا

محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب

أبو حامد: الوضع الاقتصادي صعب وهذا الأمر إجباري

أرشيف

سر سحب تمثال "نساء المتعة" في هذه الدولة

أبو حامد: الوضع الاقتصادي صعب وهذا الأمر إجباري

آخر الأخبار

محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب
محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

خبير يكشف معلومة هامة عن رفع الدعم عن البنزين

البرلمان

السيسي

دي إم سي

أبو حامد

أكد محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الدولة تمر بوضع اقتصادي صعب، نتيجة للثورتين التي مرت بهما، والإجراءات الإصلاحية، معقبًا: "كون إن الدولة تقدر إنها توفر هذه الأموال، فده شيء جيد للغاية، ولا يجب التعامل معها إنه أمر سهل أو بديهي.

وأضاف في لقاء لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن خيارات إجراء الإصلاح الاقتصادي هي أمر إجباري، وأن عدم الالتزام بها كان سيعرض الدولة إلى الإفلاس، مضيفا: إذا لم نبدأ إجراءات الإصلاح الاقتصادي كان سيؤدي إلى إفلاس الدولة".

وأشار إلى أن محور العدالة الاجتماعية هو توجه إستراتيجي للدولة المصرية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الحصيلة من القرارات المتخذة بزيادة الضرائب أو خفض في تكلفة ترشيد الدعم، توجه إلى حماية الفئات الأكثر احتياجًا متمثلة في مشروعات الإسكان والدعم نقدي ودعم بطاقات التموين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية جديدة
» مكافأة لمن تلد ذكرًا بقرية بولندية
» هل تحل الكويت مجلس الأمة؟.. بيان رسمي يرد
» حزب البشير يعترض على اتفاق "الوثيقة الدستورية"
» صورة نادرة لفنانة شهيرة في مرحلة الطفولة.. لن تصدق التغيير
» مشهد مؤسف باحتفالات «سان جيرمان» بكأس السوبر الفرنسي
» مقتل المتشدد "العرقوب" بمخيم عين الحلوة بلبنان
» تامر حسني يطالب جمهوره بالبحث عن طفلة: هاتولي رقمها ضروري
» فنانة شهيرة تفاجيء الناس باسم ابنتها "تالية القرآن"
» فنانة شهيرة: أختي أجبرتني على التمثيل ثم تركتني واعتزلت
» نقل فنان شهير للعناية المركزة بعد إصابته بأزمة قلبية حادة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج