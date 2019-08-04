أبو حامد: الوضع الاقتصادي صعب وهذا الأمر إجباري

أكد محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الدولة تمر بوضع اقتصادي صعب، نتيجة للثورتين التي مرت بهما، والإجراءات الإصلاحية، معقبًا: "كون إن الدولة تقدر إنها توفر هذه الأموال، فده شيء جيد للغاية، ولا يجب التعامل معها إنه أمر سهل أو بديهي.

وأضاف في لقاء لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن خيارات إجراء الإصلاح الاقتصادي هي أمر إجباري، وأن عدم الالتزام بها كان سيعرض الدولة إلى الإفلاس، مضيفا: إذا لم نبدأ إجراءات الإصلاح الاقتصادي كان سيؤدي إلى إفلاس الدولة".

وأشار إلى أن محور العدالة الاجتماعية هو توجه إستراتيجي للدولة المصرية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الحصيلة من القرارات المتخذة بزيادة الضرائب أو خفض في تكلفة ترشيد الدعم، توجه إلى حماية الفئات الأكثر احتياجًا متمثلة في مشروعات الإسكان والدعم نقدي ودعم بطاقات التموين.