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"أسماء الأسد" تعلن انتصارها على السرطان

عرب وعالم

اسماء الاسد
اسماء الاسد

متابعات - أمينة عبد العال

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كشفت أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد تطورات إصابتها بالسرطان حيث أعلنت خلال لقاء تليفزيوني بث على صفحة الرئاسة السورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، انتصارها وتعافيها من مرض السرطان.

وظهرت السيدة الأولى لسوريا، بدون غطاء على رأسها كما اعتادت خلال فترة علاجها من مرض السرطان، في لقاء مصور مع التليفزيون السوري بعنوان "رحلة من العمر" تحدثت فيه أسماء الأسد عن رحلة علاجها من المرض.

وقالت عقيلة الأسد: "رحلتي مع المرض انتهت بكل ألمها وتعبها وسلبياتها وحتى إيجابيتها، الحمد لله أنا خلصت"، في إجابة على سؤال حول المرحلة التي وصلت إليها السيدة الأولى من مراحل علاجها.

وتحدثت أسماء الأسد عن اكتشافها للمرض، قائلة: "إن ما قمت به هو شيء بديهي ويمثل "أ ب" الصحة، لأن الكشف المبكر عن أي مرض يزيد من نسبة نجاحه، وأنا داعمة لحملة الكشف المبكر عن "سرطان الثدي"، وليس من المنطقي تشجيع السيدات للقيام بهذه الخطوة وأنا لا أطبقها على نفسي.

وبخاصة عندما اتضح في الحملة الأخيرة بأن السيدة التي تتأخر بالفحص أو تنتظر المرض ليتواجد بجسمها أو ينتشر فهذا شيء له انعكاس سيء عليها وعلى المجتمع. فهذه الأمور كانت دوافع بالنسبة لي للقيام بهذه الخطوة والتي هي خطوة كتير طبيعية".

وأضافت أسماء الأسد قائلة: "بهذه المناسبة أشجع كل سيدة فوق الـ40 سنة بإجراء فحوصات للكشف المبكر عن "سرطان الثدي"، كل سنة وبأن لايخافوا وأنا مثال حي أمامهم".

وردًا على سؤال: لماذا العلاج في المشفى العسكري، قالت الأسد إنه "بعد 9 سنين من الحرب تسألين لماذا العسكري؟".

وأعربت عن شعورها بالفخر لعلاجها في المشفى.


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