الكويت.. إحصائية صادمة عن المطلقات

04 أغسطس 2019 - 09:54 ص

أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي، تراجع أعداد العمالة الوافدة في القطاع الحكومي بنسبة 3.7% على أساس سنوي، في إطار خطة التكويت التى تنتهجها الدولة لإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة في الوظائف الحكومية.



وأوضح ديوان (الخدمة المدنية) الكويتي -في إحصاء رسمي- أن عدد العمالة الوافدة العاملة في القطاع الحكومي بلغ حتى الأول من أبريل الماضي 77 ألفاً و980 وافداً، مقارنة مع 80 ألفا و955 وافداً في شهر أبريل 2018، لافتا إلى أن الجنسيات الخليجية غير المشمولة في تعداد العمالة الوافدة.





وأضاف أن الإحصاءات الرسمية، رصدت تراجعًا ملحوظًا في معدلات البطالة خلال الفترة الماضية بنسبة 45.20%، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل من الكويتيين حتى 22 أبريل الماضي، نحو 7 آلاف و410 عاطلين، منهم ثلاثة آلاف و311 من الذكور، بنسبة 44.68%، وأربعة آلاف و99 من الإناث، بنسبة 55.32%، مقارنة بنحو 13 ألفاً و523 عاطلاً في أبريل 2018.





وأشار إلى أن توطين العمالة الكويتية في القطاع الحكومي، أصبح يشكل الغالبية العظمى، بعد أن وصلت أعدادهم حتى أبريل الماضي، إلى 275 ألفا و648 مواطناً ومواطنة، مقارنة بنحو 264 ألفا و195 في أبريل 2018، بزيادة بلغت 11 ألفا و453 مواطنا خلال تلك الفترة، فيما بلغ عددهم في القطاع الخاص بنهاية ديسمبر الماضي 63 ألفاً و963 مواطناً.



