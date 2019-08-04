أديب: اللي مخلف 6 عيال.. الدولة تشيلهم ليه

04 أغسطس 2019 - 09:49 ص

طالب الإعلامي عمرو أديب، الدولة بعدم دعم عدد كبير من الأبناء، وإلا سيكون بمثابة حوافز لكثرة الإنجاب، معقبًا: "اللي مخلف 6 عيال الدولة تشيلهم ليه".



وأضاف"أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية"إم بي سي مصر"، أن الدولة يجب أن تكون حاسمة في هذا الأمر طالما لا الرضا، ولا الخطاب الديني، ولا الإعلانات مؤثر.



وتابع أديب مخاطبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي مفيش حد عايز يسمع الكلام يا ريس شيل الدعم، لافتًا إلى أنه يجب بعد عدد معين من الأطفال لا يكون هناك دعم.



وأردف: "مش قادر أفهم يعني إيه ناس عندها قدرة تتعلم تعليم خاص وتدخل تستفيد من التعليم الجامعي المجاني"، معقبًا: "لو هذا النزيف استمر، والله لو مليون حقل ظهر، ومناجم دهب ولا هيكفوا".

