  • الأحد 04 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:15 ص
بحث متقدم
ارشيفية

تنفيذ الإعدام في 5 من أسرة واحدة

ارشيف

الموت يفجع الوسط الفنى بوفاة أشهر دوبلير

تركي ال الشيخ

قرار جديد لتركي آل الشيخ يكلفه 7 ملايين يورو

حجاج مصريين

وفاة 3 حجاج مصريين في الأراضي المقدسة

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لمانشستر سيتي وليفربول

فتاة العياط

دينا المقدم: هذا هو الفيصل النهائي في براءة "فتاة العياط"

التموين

4 فئات محذوفة من الدعم.. هل أنت واحد منهم؟

حادث إطلاق نار بـ«شيكاجو»

قتلى فى حادث إطلاق نار جديد بأمريكا

محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب

أبو حامد: الوضع الاقتصادي صعب وهذا الأمر إجباري

أرشيف

سر سحب تمثال "نساء المتعة" في هذه الدولة

أديب: اللي مخلف 6 عيال.. الدولة تشيلهم ليه

آخر الأخبار

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

عكاشة: الحكومة بتدعم شوية عيال

#

"عكاشة": "أنا بتاع الدولة"

#

أديب لـ"المصريين": "اللي بيحصل منكم عيب أوي"

#

أديب لـ"المصريين": "مش لازم تشربوا ليمون"

الدعم

الخطاب الديني

عمرو أديب

ام بى سى مصر

طالب الإعلامي عمرو أديب، الدولة بعدم دعم عدد كبير من الأبناء، وإلا سيكون بمثابة حوافز لكثرة الإنجاب، معقبًا: "اللي مخلف 6 عيال الدولة تشيلهم ليه".

وأضاف"أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية"إم بي سي مصر"، أن الدولة يجب أن تكون حاسمة في هذا الأمر طالما لا الرضا، ولا الخطاب الديني، ولا الإعلانات مؤثر.

وتابع أديب مخاطبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي مفيش حد عايز يسمع الكلام يا ريس شيل الدعم، لافتًا إلى أنه يجب بعد عدد معين من الأطفال لا يكون هناك دعم.

وأردف: "مش قادر أفهم يعني إيه ناس عندها قدرة تتعلم تعليم خاص وتدخل تستفيد من التعليم الجامعي المجاني"، معقبًا: "لو هذا النزيف استمر، والله لو مليون حقل ظهر، ومناجم دهب ولا هيكفوا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية جديدة
» مكافأة لمن تلد ذكرًا بقرية بولندية
» هل تحل الكويت مجلس الأمة؟.. بيان رسمي يرد
» حزب البشير يعترض على اتفاق "الوثيقة الدستورية"
» صورة نادرة لفنانة شهيرة في مرحلة الطفولة.. لن تصدق التغيير
» مشهد مؤسف باحتفالات «سان جيرمان» بكأس السوبر الفرنسي
» مقتل المتشدد "العرقوب" بمخيم عين الحلوة بلبنان
» تامر حسني يطالب جمهوره بالبحث عن طفلة: هاتولي رقمها ضروري
» فنانة شهيرة تفاجيء الناس باسم ابنتها "تالية القرآن"
» فنانة شهيرة: أختي أجبرتني على التمثيل ثم تركتني واعتزلت
» نقل فنان شهير للعناية المركزة بعد إصابته بأزمة قلبية حادة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج