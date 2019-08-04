» صورة نادرة لفنانة شهيرة في مرحلة الطفولة.. لن تصدق التغيير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة هيفاء وهبي وهي في مرحلة الطفولة، معلقين عليها بأن شكلها لم يتغير كثيرًا عن الوقت الراهن.

وجاءت معظم التعليقات على الصور تؤكد أن هيفاء لم تتغير كثيرًا سوى بإجرائها لبعض التحسينات التي أجرتها لا أكثر.

وتعتبر هيفاء من أجمل النساء في العالم العربي وحتى العالم، وعملت على نفسها كثيرًا واعتنت بجمالها أكثر، وتهتم بالموضة بأدق تفاصيلها وتسافر لتكون على إطلاع تام على أهم الأزياء العالمية.