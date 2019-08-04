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مفاجأة.. منفذ هجوم تكساس له علاقة بسفاح نيوزيلندا

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هجوم تكساس
هجوم تكساس

متابعات-علا خطاب

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كشفت السلطات الأمريكية عن أن منفذ هجوم تكساس، الذي قتل 20 شخصًا وأصاب 26 آخرين بسلاح ناري في مركز تجاري بالولاية، يدعم المسلح الذي قتل 51 شخصًا في مسجدين في كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

وكان المشتبه به قد استسلم للشرطة مع تضييق الضباط الخناق عليه.

من جانبه، قال المتحدث باسم شرطة إل باسو، روبرت جوميز، إن المشتبه به في تنفيذ الهجوم على أحد مراكز التسوق بولاية تكساس الأمريكية محتجز، ولم يعد هناك خطر على العامة، موضحًا أن المشتبه به جرى التعرف عليه، وهو شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، ويدعى باتريك كراسيوس.

ولم يُعلن بعد عن دوافع الهجوم أو خلفية منفذه، لكنه من المتوقع أن يعيد الجدل المتكرر داخل الولايات المتحدة حول العنف المسلح والخلاف بشأن تشديد قوانين ترخيص حمل الأسلحة

ويعد هجوم تكساس ثامن أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في التاريخ الأمريكي الحديث، بعد واقعة عام 1984 في سان إيسدرو التي قتل فيها 21 شخصا.


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