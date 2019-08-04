أحمد حسن بعد اتهامه بإيذاء طفلته : دخلي شهريا نصف مليون جنيه

04 أغسطس 2019 - 08:37 ص

رد أحمد حسن - صانع محتوى اليوتيوب - على الانتقادات التي وجهت له بتهمة تعريض طفلته للخطر واستغلالها تجاريا.



وقال "حسن" في تدوينة له: "مع كل لحظه حلوه في حياتنا دايمًا بنواجه انتقادات بأسلوب وطريقة بشعة بدون أي وجه حق من الشخص المنتقد.. الكلام اللي جاى ده موجهه للاشخاص اللي بتنتقدنا وواقفلنا على الواحدة ومستنية أي حدث في حياتنا عشان تنتقده وتجرح فينا بأسلوب قليل الأدب وبسخرية مبتزلة”.

وأضاف: "أولاً أنا أسمي أحمد حسن عندى 23 سنة ومتجوز من حوالي سنة من أجمل بنت في الدنيا زينب مراتي، والحمد لله ربنا رزقنا بأجمل بنوتة فى الدنيا و هى أيلين بنتنا.. حابب أحكيلكوا شوية عن حياتي".



وأردف: "أولاً أنا من أسرة فقيرة جدًا وكنت ساكن في حي البساتين ووالدي شغال ترزي واللى مش عارف يعنى ايه ترزي يعنى بيفصل و بيصلح هدوم والحمد لله فخور بيه جدًا ووالدتي ربة منزل..المهم أنا حاليًا بدرس في كليه حقوق جامعه القاهرة و فى سنه تالته وأكيد عارفين المفروض شخص في سني من المفترض أنه متخرج من 3 سنين وده محصلش لأني وأنا عندي 17 سنه كنت فى ثانويه عامة وكانت حالتنا المادية شبه معدومة ساعتها قررت إني أوقف تعليم لمدة سنتين وأنزل اشتغل عشان أصرف على أهلي وفعلاً عملت كده قعدت سنتين كاملين بشتغل كل حاجة في الدنيا ممكن تتخيلوها وقفت في محلات موبيلات اشتغلت في محل تصنيع شنط اشتغلت مندوب مبيعات كل حاجه مكنتش بقول للشغل لأ لحد مربنا كرمني خلال السنتين دول وقدرت أكون مبلغ افتح بيه مكتب شحن خاص بيا، والحمد لله ساعتها ربنا كرمني من وسع وبعديها قررت إني اأمل تعليم تاني و خلت امتحانات الثانويه العامه ونجحت و دخلت حقوق القاهرة".



وتابع: "كان عندى شغف كبير إني أكون شخص ناجح و شهور زي أي شخص منكم بالظبط وابتديت ده من أول ما بدأت أعمل فيديوهات على السوشيال ميديا والحمد لله خلال سنتين بس قدرت أحقق نجاحات كبيرة جدًا على السوشيال ميديا وبقيت واحد من أكثر الناس المشهورة في مصر على السوشيال ميديا، والحمدلله اتجوزت وكونت أسرة وأنا سني صغير.. نيجى بقا للمهم ناس كتير بتدعي إني شخص فاشل وناس كتير بتقولي فكك من التفاهة اللي بتعملها دي وروح شوفلك شغلة، وناس كتير بتسألني أنت شايف نفسك شخص ناجح ولا فاشل، فأنا هرد عليكم دلوقتي، أيوة أنا شايف نفسي شخص ناجح.. ليه؟ هقولكم دلوقتي. أولًا أنا عندي 23 سنه ومتجوز وعندي بنت ومبسوط في حياتي وسعيد ومعايا عربيه أحدث موديل وعندي شقتي ملكي في منطقه من أحسن المناطق السكنيه في مصر وده بالنسبالي نجاح".



واستدرك: "ثانيًا قناتي على اليوتيوب عليها 3 مليون سبسكريب وحسابي على الانستجرام عليه مليون ونص فولورز و صفحتي على فيس بوك عليها 2 مليون معجب ده غير إني بحقق شهريًا أكثر من 100 مليون مشاهدة وأكثر من 500 مليون دقيقة مشاهدة و زيد شهريًا أكثر من 600 ألف سبسكريب فده بالنسبالي نجاح.. ثالثًا دخلي الشهري حاليًا من قناتي بس حوالى 30 ألف دولار شهريًا يعني بالمصري حوالي نص مليون جنيه ده غير إني عندي 3 قنوات تانيين ليا على يوتيوب وغير طبعا الإعلانات اللى بعملها شهريًا، فده بالنسبالي نجاح، فأظن بعد كل اللي سمعتوه ده مش محتاج حد تاني يشكك في نجاحي، أنا في حياتي الشخصيه الحمد لله ناجح وده بفضل ربنا وفي حياتي العمليه الحمد لله برده ناجح وبرده بفضل ربنا".



وأنهى كلامه قائلا: "الملخص و المفيد لكل الكلام اللى قولته ده ان عايزكوه تبصوا لنفسكوا الأول قبل متفكروا تنتقدونا، والسوال دلوقتي بقا لأي شخص شاف كل الكلام اللي فات ده كله.. أنت شايف نفسك شخص ناجح ولا شخص فاشل فكر كويس وجاوب على نفسك وحاول متبصش لكلام الناس لأن كلام الناس عمره مهيوصلك انك تبقا شخص ناجح أقرب مثال إني من ساعة ما بدأت لحد دلوقتى لو كنت ركزت مع كلام الناس عمري مكنت نجحت ويمكن كنت وصلت لدرجة نفسية صعبة وعمري مكنت هقدر اتعالج منها.. رسالة أخيرة حابب اوجهلكوه..خليكوا انتوا فى انتقادكوا وخلينا احنا في نجاحنا".