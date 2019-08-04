» تامر حسني يطالب جمهوره بالبحث عن طفلة: هاتولي رقمها ضروري

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تامر حسني
تامر حسني

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تامر حسني

طالب الفنان تامر حسني جمهور صفحته بالحصول على رقم طفلة صغيرة تم تداول مقطع فيديو لها أثناء بكائها بسبب عدم قدرتها على الحديث معه.

وتظهر الفتاة ممسكة بهاتف وهي معتقدة أنها تتحدث مع  "تامر" قبل أن تبكي بحرقة بعد اكتشافها أن المتحدث ليس تامر حسني.

علّق تامر عبر خاصية الاستوري عبر حسابه على Instagram، كاتبًا: "اللي يعرف يجيبلي رقمها هكلمها بجد وبلاش تضحكوا عليها وتخلوا حد يكلمها يعمل نفسه أنا.. حبيبة قلبي متأثرة أوي هاتولي رقمهااااا".

تامر حسني

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