» فنانة شهيرة تهاجم زميلتها دون أن تذكر اسمها: خانتني وطعنتني بظهري

04 أغسطس 2019 - 06:47 ص

شنت الفنانة أصالة نصري هجوما شرسا على "صديقة سابقة" دون أن تذكر اسمها صراحة ولا مناسبة هذا النقد.



وقالت "أصالة" في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : ""إن حدسي غالبًا لا يخون الواقع ولا يخالفه، ومثلي كُثر، لقد عرفت مسبقًا أنها ليست صديقة، فكيف لها أن تصون ودي، وهي التي لا تعرف كيف أنا محاطة بحب كبير ومن أناس كثير، إلا أن الخيانة مؤلمة، ولكن ألمها يزول سريعًا، ويجب أن يزول سريعًا".

وأضافت: "إن من طعني بالظهر لا يستحق أن يوجع قلبي، وقد تعهدت لروحي ألا أسمح لأحد أن يمسها، فالخيرون كثر، وقد من الله علي بنعمة الاختيار، لن أحاول أن أصلح ما أفسده الزمن فيهم، وسأخذ ما أنعم الله به عليّ، لن أفسد علاقتي الطيبة، ولن أسامح من لا يستحق".



وكانت أصالة قطعت علاقتها بزميلتها وصديقتها السابقة المطربة أنغام بعد زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم الذي كان متزوجا من إحدى قريباتها.



وقالت أصالة عقب ذلك إنها لا تتسامح في خراب البيوت فضلا عن قيامها بإلغاء متابعة أنغام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



بينما ردت أنغام قائلة إنها لم تكن تعتبر أصالة صديقتها من الأساس حتى تنقطع العلاقات بينهما.