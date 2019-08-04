الخالة تقتل ابن شقيقتها بعد حمل دون زواج بالعياط

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كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة العياط تفاصيل مثيرة في واقعة مقتل شاب يبلغ من العمر 21 سنة على يد خالته.

و أكدت التحقيقات أن الواقعة بدأت بتلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا من مستشفى العياط بوصول "محمد.أ.ك"، 21 سنة، مصابا بطعنة نافذة بالبطن، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل إسعافه، وانتقلت قوة أمنية وتبين من الفحص أن المجني عليه أصيب في مشاجرة عائلية.

وبينت التحريات أن المجني عليه تفاجأ بوجود مشاجرة بين والدته وخالته "شيماء ع" - 18 سنة - بحاول الفض بينهما إلا أن الأخيرة استلت سكينا وطعنته في البطن طعن نافذة أدت لوفاته.

تم القبض على المتهمة التي فجرت مفاجآت مدوية ، حيث أشارت إلى أنها تفاجأت - وشقيقها - أن والدة المجني عليه حامل وذلك رغم وفاة زوجها منذ عامين ، ومن ثم طالبت أختها بضرورة الإعلان عن والد الطفل ، إلا أن الأخيرة قالت إنها تزوجت عرفيا رافضة الإفصاح عن والد الطفل ما أدى لاشتباكات بينهما .

وأشارت إلى أن المجني عليه خرج من غرفته فوجدها تشتبك مع والدته فحاول دفعها بعيدا وخنقها فاستلت سكينا وقامت بطعنه.




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