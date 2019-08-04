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مفاجأة حول منفذ هجوم تكساس الكشف عن هويته

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هجوم تكساس

كشفت الشرطة الأمريكية عن هوية منفذ هجوم تكساس الدامي ، مؤكدة أن أنه جرى ضبط المنفذ الآن وأنه لا خطر على المواطنين.

ودحضت الشرطة بعض الشبهات حول هوية الشخص وكونه مسلم عربي من عدمه حيث بينت التحقيقات أن منفذ الهجوم شاب أمريكي يدعى باتريك كراسيوس ويبلغ من العمر 21 سنة.

وحتى الآن لم تكشف الشرطة عن دوافع المنفذ وأسباب إقدامه على هذه الجريمة النكراء.

و أعلنت شرطة مدينة "إل باسو" بولاية تكساس الأمريكية مقتل 19 على الأقل وإصابة 40 في إطلاق نار داخل مركز تجاري بالمدينة الواقعة جنوبي الولايات المتحدة.

جاء ذلك في نبا عاجل نقلته شبكة "CBS نيوز" الإخبارية المحلية.وفي وقت سابق نقل المصدر ذاته عن كين باكستون، مدعي عام ولاية تكساس، إن الهجوم أودى بحياة 15.

كان عمدة "ال باسو" دي مارغو صرح لشبكة "سي أن أن" الإخبارية الأمريكية في وقت سابق بأن السلطات اعتقلت 3 مشتبه بتورطهم في الهجوم.

وكتبت شرطة "إل باسو"، في وقت سابق على "تويتر"، أنها استجابت لإطلاق نار قرب مركز "سييلو فيستا مول" التجاري، ودعت المواطنين إلى تجنب المنطقة.

وقالت في تغريدة أخرى، إن "المشهد لا يزال نشط. لدينا تقارير متعددة عن وجود عدد من مطلقي النار. يرجى تجنب المنطقة، الشرطة تجري عملية بحث في مساحة كبيرة جدا".

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