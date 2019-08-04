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الطب البيطري يكشف حقيقة انتشار القرود بأسوان

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عقب الدكتور أحمد صالح، مدير عام الطب البيطري بأسوان، على انتشار النسانيس والقرود في شوارع أسوان، قائلًا: "لم يرد أي بلاغ لمديرة الطب، بشان انتشار القرود في أسوان".
وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية"dmc"،مساء السبت، أنه بعد انتشار الحديث عن انتشار القرود، قام بالتجول شخصيًا في شوارع أسوان، فلم يجد شيئًا، وعند سؤاله للمواطنين علم بوجود نسناسين فقط، ولم يؤذيا المواطنين.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على القبض على هذه الحيوانات، ووضعها في الحجر البيطري، وتسليمها لحديقة الحيوانات بالجيزة. 

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