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"تحيا تونس" يدعو "الشاهد" الى الترشح للانتخابات الرئاسية

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تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة التونسية
تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة التونسية

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قرر حزب "تحيا تونس"، دعوة رئيسه يوسف الشاهد الرئيس الحالي للحكومة للترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها 15 سبتمبر/ أيلول القادم.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن الحزب، عقب اجتماع هيئته السياسية، اطلعت الأناضول عليه.
كما دعا "تحيا تونس" مجلسه الوطني الموسع للانعقاد في دورة استثنائية، الخميس القادم، للنظر في ترشيح الشاهد.
وأكد الحزب، دعمه للهيي?ة العليا المستقلة للانتخابات، والتزامه بالرزنامة الانتخابية "رغم ما فيها من ضغوط".
ودعا "تحيا تونس" العليا للانتخابات إلى "مزيد التشاور مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لضمان أكبر توافق وطني لإنجاح المحطات الانتخابية".
والأربعاء، قال الأمين العام لحزب "تحيا تونس" سليم العزابي، إن الحزب سيرشح الشاهد للسباق الرئاسي.
وأضاف العزابي، في تصريح للوكالة التونسية الرسمية للأنباء، أن "رئيس الحكومة يرفض الخوض في الموضوع قبل نهاية فترة الحداد على رئيس الجمهورية الراحل، الباجي قايد السبسي".
وانتهت الأربعاء فترة الحداد على السبسي الذي وافته المنية 25 يوليو/تموز المنصرم عن 92 عاما، وودع التونسيون جثمانه، السبت الماضي، في جنازة شارك فيها مواطنون وقادة دول ورؤساء وأمراء وسفراء دول أجنبية.
إلا أن الشاهد لم يوضح بعد موقفه من خوض السباق الرئاسي، لكنه قال الخميس في حوار إعلامي إنه اتخذ قراره الخاص حول المسألة، وسيعلنه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وانتخب المجلس الوطني لحركة "تحيا تونس"، في 2 يونيو/ حزيران الماضي، الشاهد رئيسًا للحزب.
وفي أواخر يناير/ كانون ثانٍ الماضي، أعلن 44 نائبًا في البرلمان (من أصل 217) عن كتلة "الائتلاف الوطني"، المقربة من الشاهد، تأسيس حزب "حركة تحيا تونس".
وتأسست الكتلة في سبتمبر/ أيلول 2018، وضمت نوابًا منشقين عن أحزاب "نداء تونس" (أسسه السبسي)، وحركة "مشروع تونس"، وحزب "آفاق تونس"، إلى جانب نواب مستقلين.
وانطلقت الجمعة مرحلة تقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية وتستمر حتى 9 أغسطس/آب الجاري، فيما سيتم الاعلان عن القائمة الأولية للمرشحين 14 من الشهر ذاته.
ومن ضمن قواعد الترشح أن "تتم تزكية المترشّح من 10 نواب من مجلس نواب الشعب، أو من 40 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من 10 آلاف من الناخبين الموزعين على الأقل على 10 دوائر انتخابية، على ألا يقلّ عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة منها". -

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