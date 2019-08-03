  • الأحد 04 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:07 ص
بحث متقدم
"فتاة العياط"

تطورات مثيرة بشأن قضية "فتاة العياط"

موجة حارة

الأرصاد تحذر: ارتفاع في درجات الحرارة طوال أغسطس

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على حذف 8 مليون من الدعم

الانتهاء من التحقيق مع حسن حمدي فى قضايا فساد الأهرام

حسن حمدي يرفض طلب "مبارك" عودة "الحضري" لـ"الأهلي"

الإعلامي أحمد موسى

شاهد .. أحمد موسى يبكي حال الفقراء في مصر

أرشيفية

«معركة حظر النقاب».. هل حسمت قضائيًا أم أن هناك جولات أخرى؟

الطريشة

"البيئة" عن "الطريشة": غير موجودة إلا على "فيس بوك"

أرشيفية

«بشرة خير».. الجنيه المصرى الأفضل فى أداء التعاملات العالمية

الدكتور عبدالخالق عبدالله

تصريح صادم من مستشار "بن زايد" عن حرب اليمن

أرشيفية

قرار زيادة رسوم المغادرة.. الانقسام سيد الموقف

وزير الأوقاف الأردني: مقام النبي هارون لا يزال مغلقا

عرب وعالم

مقام النبي هارون
مقام النبي هارون

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

لماذا أغلق الأردن مقام النبي هارون؟

#

إثر فيديو لسياح إسرائيليين.. الأردن يغلق "مقام النبي هارون"

#

مختار جمعة لهؤلاء: اذهبوا بعيدًا عن الأوقاف

#

"وزير التموين" للمواطنين: انتظروا مفاجأة اليوم

نفى وزير الأوقاف الأردني، عبد الناصر أبو البصل، السبت، السماح بدخول أي سائح لمقام النبي هارون، المغلق منذ الخميس الماضي، بعد انتشار فيديو لسائحين إسرائيليين يؤدون طقوسًا يهودية فيه.
جاء ذلك في تصريح من الوزير الأردني للأناضول، عبر الهاتف من السعودية، حيث يرأس بعثة حج الأردن.
وقال "أبو البصل": "المقام (في محافظة البتراء- جنوب) لا يزال مغلقًا، منذ صدور القرار بغلقه".
وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت عن محاولات تبذلها السفارة الإسرائيلية لدى الأردن لتسهيل دخول سائحين إسرائيليين إلى المقام.
وبجانب الإغلاق، شمل قرار الوزير الأردني تسليم مفاتيح المقام لمديرية أوقاف محافظة معان، وعدم السماح لأي زائر بدخوله إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
وقال الوزير، في بيان حينها، إن القرار جاء "على خلفية دخول سياح بطريقة غير قانونية للمقام دون علم الوزارة بذلك".
واستنكرت الوزارة ما حدث داخل مقام النبي هارون، مؤكدة "رفضها الشديد" لمثل تلك التصرفات المرفوضة.
وشدت على أنها ستقوم "بفتح تحقيق حول ما حدث، ومحاسبة من سمح لهم بدخول المقام".
وتداولت مواقع إخبارية محلية فيديو يظهر فيه حوالي 500 سائح إسرائيلي وهم يؤدون طقوسًا يهودية في المقام.
ومقام النبي هارون هو ضريح تاريخي يقع على أحد جبال البتراء، ويُعتقد بأنه للنبي هارون.‎
ويرتبط الأردن وإسرائيل باتفاقية سلام جرى توقيعها عام 1994، لكن العلاقات بين البلدين تشهد توترًا، خاصة جراء انتهاكات السلطات الإسرائيلية في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، والذي تتولى المملكة مهمة الوصاية عليه. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الطب البيطري يكشف حقيقة انتشار القرود بأسوان
» "التموين": باب التظلم للمحذوفين مفتوح حتى هذا الموعد
» "الأزهر" يصدر "دليل المُضحي"
» أول تعليق من "ترامب" على إطلاق النار بـ"تكساس"
» شاهد.. هذا ما قاله تركي آل شيخ عن بداياته
» «الأرصاد» تحذر من التواجد فى هذه الأماكن
» هل تقود «الصدفة» الزمالك للمشاركة في كأس العالم؟
» قتلى في إطلاق نار داخل متجر بتكساس الأمريكية
» أكاديمي إماراتي: الحرب اليمنية انتهت بالنسبة لأبوظبي
» السعودية استضافت قرابة 96 مليون حاج في نصف قرن
» إقالة قائد شرطة بغداد بعد هروب 15 سجينا شرقي العاصمة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:45 ص

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج