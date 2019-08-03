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8 بريطانيين يصلون السعودية على دراجات هوائية لأداء الحج

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مكة و الحرم
مكة و الحرم

المصريون ووكالات

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وصل 8 بريطانيين إلى السعودية، السبت، على متن دراجات هوائية، بعد أن قطعوا رحلة استغرقت شهرين لأداء فريضة الحج.
ووفق صحيفة "عكاظ" المحلية، استقبل أهالي المدينة المنورة الحجاج البريطانيين بأنشودة "طلع البدر علينا"، الذين أجهشوا بالبكاء وسجدوا شكرا لله عقب وصولهم، قاطعين مسافة 6500 كم.
وذكرت فضائية "العربية" السعودية أن الحجاج البريطانيين قدموا من بلدهم عبر درجات هوائية بعد أن مروا بـ17 دولة للوصول إلى المملكة، في رحلة استغرقت شهرين.
ونقلت عن قائد فريق الحجاج، طاهر أختر، قوله إن الرحلة روحانية ورغم صعوبتها تظل من أروع الرحلات.
وأشار أختر إلى "صعوبات" مر بها فريقه خلال الرحلة، منها تقلبات الطقس والمطر والعواصف والرطوبة ونقص الأكسجين، إضافة إلى الطرق الصعبة والحيوانات والأفاعي.
ومن المقرر أن يكمل الحجاج البريطانيين رحلتهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، للشروع في أداء مناسك الحج.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت السعودية وصول أكثر من مليون ونصف مليون شخص، إلى البلاد لأداء مناسك الحج. 

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