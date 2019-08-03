توقيف 700 متظاهرا في احتجاجات انتخابية بموسكو

03 أغسطس 2019 - 10:50 م

ألقت السلطات الروسية، السبت، القبض على نحو 700 شخص، نظموا مظاهرة احتجاجية بسبب رفض لجنة الانتخابات تسجيل أسماء مرشحين مستقلين في انتخابات مجلس مدينة موسكو.



وأضاف مراسل الأناضول، أن نحو 1500 مواطن روسي نظموا مظاهرة احتجاجية في ساحتي بوشكينسكايا وتروبنايا في العاصمة الروسية موسكو.

وأشار المراسل أن الشرطة الروسية استخدمت وسائل عنيفة في تفرقة المحتجين، الذين طالبوا بإجراء انتخابات نزيهة وحرة في موسكو، وقبضت على نحو 700 شخص منهم.

من جهتها، أعلنت الداخلية الروسية في وقت سابق اليوم، توقيف 600 متظاهر خلال احتجاج "غير مصرح به" دعت إليه قوى معارضة في موسكو.

وتأتي الاحتجاجات على خلفية رفض موسكو السماح لناشطين معارضين ومرشحين مستقلين بتقديم ترشيحاتهم لانتخابات بلدية العاصمة المرتقبة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن من ضمن الموقوفين زعيمة المعارضة ليوبوف سوبول، وهي من المرشحين المستبعدين من الانتخابات المحلية.

وأوضحت الوكالة أن المتظاهرين كانوا يخططون للذهاب إلى شوارع وسط موسكو، رغم تحذيرات الشرطة بأنها ستتخذ إجراءت فعالة ضد أي احتجاج.

وكانت المعارضة الروسية جددت دعواتها لتنظيم تظاهرة حاشدة، السبت، في إطار الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة موسكو منذ 3 أسابيع.

والأسبوع الماضي، احتجزت السلطات الروسية نحو 1400 محتج لمشاركتهم في احتجاجات مماثلة.