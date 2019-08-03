نتنياهو يدعو جونسون إلى اتخاذ "موقف حازم" حيال إيران

03 أغسطس 2019 - 10:30 م

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، نظيره البريطاني الجديد بوريس جونسون إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم حيال طهران.



جاء ذلك وفق بيان صادر عن مكتب نتنياهو عقب اتصال هاتفي أجراه الأخير مع جونسون.

وأشار البيان إلى أن نتنياهو وجونسون "اتفقا على مواصلة تعميق التعاون بين إسرائيل وبريطانيا في مجالات الاقتصاد والابتكار".

ومؤخرا، أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عدة مرات عن استهداف مواقع في سوريا تقول إنها تابعة لقوات إيرانية أو لـ "حزب الله" اللبناني، إضافة إلى قوافل سلاح إيرانية كانت في طريقها إلى "حزب الله"، حسب الرواية الإسرائيلية.

وتقول إسرائيل إنها تعمل للقضاء على التموضع الإيراني العسكري في سوريا بشكل عام وفي الجنوب بشكل خاص، إضافة إلى منع "حزب الله" من تأسيس قواعد له في الجانب السوري من هضبة الجولان التي تحتل إسرائيل منذ عام 1967 مساحة منها.

وفي 23 يوليو/تموز الماضي، أعلن حزب المحافظين البريطاني فوز جونسون بزعامة الحزب ورئاسة الوزراء خلفا لرئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، التي استقالت من منصبها يونيو/حزيران الماضي.

وإضافة إلى ملف "بريكسيت" المتعثر، تعتبر إدارة التوتر المتصاعد بين لندن وطهران أحد أكبر التحديات التي تواجه رئيس الوزراء البريطاني الجديد.

ومنذ 19 يوليو/تموز الماضي، تحتجز السلطات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" في مضيق هرمز بزعم أن الناقلة "لم تراع القوانين البحرية الدولية".