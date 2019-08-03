حسن حمدي يرفض طلب "مبارك" عودة "الحضري" لـ"الأهلي"

03 أغسطس 2019 - 11:12 م

أعاد عدد من مشجعي النادي الأهلي، مقطع مصور لرئيس اتحاد الكرة السابق، المهندس هاني أبوريدة خلال حضوره احتفالية تكريم حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق والتي تتزامن مع ذكرى المايسترو صالح سليم عام 2017، يروى من خلاله قصة رفض، وزير الدفاع طلب رئيس الجمهورية الأسبق، حسني مبارك، عودة عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق للقلعة الحمراء.



وقال "أبوريدة" في الفيديو: " طلب مني عصام الحضري التوسط لدى الكابتن حسن حمدي، ليعيده إلى القلعة الحمراء، وكان ذلك في ظل وجود الرئيس الأسبق، حسني مبارك، فأمرني بالتدخل ونقل رسالة ل"وزير الدفاع على لسانه، فأعتذرت له وقلت ياريس الأهلي هايرفض"

وأضاف، "أبوريد"، "مبارك" طلب من زكريا عزمي مخاطبة حسن حمدي ليبلغه طلب رئيس الجمهورية بعودة الحضري إلى الأهلي، لأنه أعطى لمصر كثيرا،" فكان رد "حمدي" تاريخيا قائلا: " الأهلي لا يتدخل في الرئاسة و بالتالي لا يمكن للرئاسة أن تدخل في شئون الأهلي" ..وأتم أبوريدة كلمته قائلا: النادي الأهلي هو فعلا نادي القيم وكل مواقفه تثبت ذلك".

وكان الحضرى قد طلب العودة إلى الأهلى بعد فوز المنتخب الوطنى بأمم إفريقيا 2010، إلا أن المجلس الأسبق رفض عودته من جديد إلى القلعة الحمراء بعد هروبه إلى سيون السويسرى.







