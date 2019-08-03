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السعودية استضافت قرابة 96 مليون حاج في نصف قرن

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الحج
الحج

المصريون ووكالات

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، السبت، أن المملكة استضافت قرابة 96 مليون حاج خلال الـ50 عاما الأخيرة.
وأشارت في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى تنفيذها 3 مشاريع إحصائية خلال موسم الحج تتمثل في حصر الأعداد، وإحصاءات الخدمات المقدمة، ومؤشرات إدارة أعمال الحج.
وأوضحت أن "إجمالي أعداد الحجاج الذين تشرَّفت المملكة بخدمتهم خلال الخمسين عامًا الماضية بلغ 95 مليونا و853 ألف و17 شخصا".ويهدف برنامج إحصاءات الحج، وفق البيان، إلى استكمال برامج الخطط المستقبلية لغرض تأمين الخدمات، وتقدير القوى العاملة، ودراسة التجهيزات والمرافق الأساسية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. 
وفي وقت سابق السبت، أعلنت السعودية وصول أكثر من مليون ونصف مليون شخص، إلى البلاد لأداء مناسك الحج. -

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