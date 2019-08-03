تصريح صادم من مستشار "بن زايد" عن حرب اليمن

03 أغسطس 2019 - 09:06 م

أكد الأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، المستشار السابق لولى عهد أبوظبي، أن بلاده لم تعد لها دور فى الحرب باليمن، مشيرًا أنها فى الفترة القادمة ستركز على الحل السياسى.

وقال عبد الله عبر صفحته على موقع تويتر: "الحرب في اليمن انتهت إماراتياً ويبقى ان تتوقف رسميا والإمارات ستضع من الآن فصاعدا كل ثقلها السياسي والدبلوماسي للدفع بالتسوية وتحقيق السلام للشعب لليمني الذي عانى كثيرا من انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من إيران".

الحرب في اليمن انتهت إماراتياً ويبقى ان تتوقف رسميا والامارات ستضع من الان فصاعدا كل ثقلها السياسي والدبلوماسي للدفع بالتسوية وتحقيق السلام للشعب لليمني الذي عانى كثيرا من انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من ايران. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 3, 2019

وكانت قد أعلنت الإمارات في يوليو الماضي عن بدء عملية إعادة انتشار لقواتها في مدينة الحُديدة اليمنية، وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن هذه الخطوة تأتي لأن "المنطقة تحكمها التزامات دولية ووفقا للظروف الميدانية التي لا تسمع بخوض معارك عسكرية فيها"، وفقا لتصريحات نقلته صحيفة الإمارات اليوم.