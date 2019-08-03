هل تقود «الصدفة» الزمالك للمشاركة في كأس العالم؟

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الزمالك

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مصائب قوم عند قوم فوائد، حكمة شهيرة تنطبق على حال الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حال قادته الصدفة للمشاركة في كأس العالم للأندية 2019، مستغلًا الأزمة القائمة بين ناديي الوداد المغربي والترجي التونسي.

وبدأت طموحات جماهير الزمالك في المشاركة في مونديال الأندية تتزايد بقوم خلال الفترة الحالية، بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية بإلغاء قرار إعادة المباراة النهائية مما يشير إلى أن الأمر قد يطول بين الطرفين في المحاكم وهو ما قد يدعو «الكاف» إلى ترشيح الزمالك للمشاركة في البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 ديسمبر وحتى يوم 22 من الشهر ذاته.

وفي هذا الإطار، كشف مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أن اللجان الداخلية سوف تناقش الأمور المتعلقة بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر اليوم السبت: "الآن بعدما ألغت المحكمة الرياضية قرار المكتب التنفيذي، سيتم تحويل الأمر إلى لجنة الأندية، التي بدورها ستنقل واقعة المباراة النهائية إلى لجنة الانضباط من أجل النظر فيها."

وتابع: "بعد قرار لجنة الانضباط إذا رغب الترجي أو الوداد في التظلم عليه أن يتوجه للجنة التظلمات، وبعد ذلك إلى المحكمة الرياضية الدولية وهي المحطة الأخيرة في هذا الأمر."

وعن الوقت المحتمل لانتهاء لجان الاتحاد الأفريقي من النظر في الأمر: "الأمر لن يحتاج الكثير من الوقت بمجرد انتهاء اجراءات تشكيل اللجان الجديدة في الاتحاد الأفريقي، لجنة الأندية لن تحتاج للاجتماع من أجل هذا الأمر وستحيله إلى لجنة الانضباط."

ثم أوضح من يمكن أن يشارك في كأس العالم المقبلة التي ستقام في ديسمبر القادم: "حتى الآن بطل أفريقيا هو الترجي التونسي بعد إلغاء قرار المكتب التنفيذي، وما لم يتغير في الأمر شيء قبل نوفمبر المقبل فالترجي هو الذي سيشارك في البطولة ممثلًا لأفريقيا."

وعن إمكانية مشاركة الزمالك كممثل أفريقيا باعتباره البطل الوحيد في القارة خلال موسم 2018-2019: "هذا الأمر يعود إلى الاتحاد الأفريقي وما يمكن أن يتخذه من قرارات في هذا التوقيت، وبحلول نوفمبر لو لم يتغير موقف الترجي كبطل سيكون هو (الترجي) ممثل أفريقيا في كأس العالم للأندية."

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