» عقوبات في انتظار لاعبي الأهلي والزمالك

03 أغسطس 2019 - 07:33 م

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن العقوبات الخاصة بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الـ34 من بطولة الدوري، ستصدر خلال 48 ساعة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بمقر الاتحاد، أن العقوبة تختلف بين لاعب وأخر، وفق ما يتم تقديمه من جانب الحكم في التقرير، وكذلك توثيق الواقعة وذكر تفاصيلها.

وتحدث رئيس لجنة المسابقات عن الطريقة التي سيتم تنظيم حديث اللاعبين للإعلام عقب المباريات، حيث أكد أن الاتحاد يحاول تخصيص منطقة خاصة للإعلاميين عقب المباريات، وتعيين منسقين للإعلام في كل محافظة في محاولة لمحاكاة ماتم تطبيقه في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في مصر.

واختتم حسين حديثه بلفت النظر إلى أن الاتحاد الأفريقي للعبة يؤكد دائمًا على أن اللاعبين غير مجبرين على الحديث للإعلام عقب المباريات.