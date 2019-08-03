» الأهلي في ورطة قبل مواجهة «اطلع برة»

03 أغسطس 2019 - 06:29 م

ورطة كبيرة يعيشها النادي الأهلي، بعد تأخر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في إخطار القلعة الحمراء بأي شيء بخصوص مباراة الذهاب أمام نظيرهم اطلع برة من جنوب السودان.

محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أوضح في تصريحات، أنهم يحاولون مساعدة فريق أطلع برة باستضافة مباراة الذهاب في القاهرة بعد أزمة عدم إيجادهم ملعبًا للمباراة.

وأشار المدير التنفيذي للأهلي إلى أن الاتحاد الأفريقي لم يُخطرهم بموعد المباراة أو الاستاد الذي سيُقام عليه اللقاء.

كان من المقرر أن يستضيف نادي "اطلع برة" نظيره الأهلي يوم 11 أغسطس على ملعبه في مدينة جوبا بدولة جنوب السودان أو الخرطوم، عاصمة السودان، على أن يحلّ ضيفاً على نظيره المصري أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من الشهر ذاته ضمن منافسات دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا.