  • السبت 03 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر07:46 م
بحث متقدم
الحرم المكي

مصاحف محرفة بالحرم المكي

وزير الرياضة

هل ضغطت الدولة لاستقالة مجلس «أبوريدة»؟

إطلاق النار

إطلاق النار على ممثل مصري في مكان حساس

الشيخ تميم أمير قطر

بعد بيان الكويت.. قطر تصدر بيانًا تحذيريًا عاجلًا

محمد بن زايد

تفاصيل اللقاء السري بين "بن زايد" و"كوشنر" بالمغرب

السعودية تستقبل الحجاج

النيابة العامة السعودية تُحذر من نقل هؤلاء الحُجاج

عناصر داعش

أمريكا تحذر من هجمات إرهابية قبل نهاية العام

الرقابة الإدارية

مسؤول سابق يستولي على مبنى تاريخى بالمعادى

علي المصيلحى

التموين: من يملك فدانًا زراعيًا لا يستحق الدعم

أردوغان

أردوغان: أبوابنا مفتوحة دائما أمام هؤلاء

الأهلي في ورطة قبل مواجهة «اطلع برة»

الرياضة

فريق الأهلي
فريق الأهلي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

لهذا السبب.. الإمارات تحذر رعاياها في تركيا

#

"النجم الساحلي" يواجه بطل غينيا بـ 15 لاعبًا

#

لاعبو نيجيريا يتراجعون عن انسحابهم من مواجهة غينيا

#

رضا عبدالعال: لهذا السبب تعرضت للحبس "ليلة دخلتي"

المصريون

الاهلى

الاتحاد الافريقى

اطلع بره

ورطة كبيرة يعيشها النادي الأهلي، بعد تأخر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في إخطار القلعة الحمراء بأي شيء بخصوص مباراة الذهاب أمام نظيرهم اطلع برة من جنوب السودان.

محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أوضح في تصريحات، أنهم يحاولون مساعدة فريق أطلع برة باستضافة مباراة الذهاب في القاهرة بعد أزمة عدم إيجادهم ملعبًا للمباراة.

وأشار المدير التنفيذي للأهلي إلى أن الاتحاد الأفريقي لم يُخطرهم بموعد المباراة أو الاستاد الذي سيُقام عليه اللقاء.

كان من المقرر أن يستضيف نادي "اطلع برة" نظيره الأهلي يوم 11 أغسطس على ملعبه في مدينة جوبا بدولة جنوب السودان أو الخرطوم، عاصمة السودان، على أن يحلّ ضيفاً على نظيره المصري أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من الشهر ذاته ضمن منافسات دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» سبب كارثي يهدد الدوري الفلسطيني بالإلغاء
» الأهلي في ورطة قبل مواجهة «اطلع برة»
» منة عرفة تنجب طفلة.. متى تزوجت؟
» شاهد.. «تريزيجيه» يصنع هدفًا في فوز أستون فيلا على لايبزج
» كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بدور الـ16
» خمسينية تنشر فيديوهات إباحية في الكويت
» «الجبلاية» يحدد موعد انطلاق الموسم الجديد وكأس السوبر
» نيكي ميناج تستفز السعوديين بشأن«إسقاط الولاية»
» باريس سان جيرمان بطلًا لكأس السوبر الفرنسي
» أردوغان: أبوابنا مفتوحة دائما أمام هؤلاء
» تهديد بقطع الإنترنت عن إثيوبيا "إلى الأبد"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:24 م

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج