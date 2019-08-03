إطلاق النار على ممثل مصري في مكان حساس

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متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لإطلاق النار على الممثل المصرى محمد كريم، خلال مشاركته فى فيلم  A score to settle .

وشارك الفنان المصري فى فيلم A score to settle بطولة نيكولاس كيدج، والذى تدور قصته حول المجرم "فرانكي" الذي يعود للانتقام من رؤسائه السابقين بعد 22 عاما قضاها في السجن.

وأظهرت لقطات عبر الانترنت مشهد من الفيلم حيث يطلق فيه الممثل نيكولاس كيدجن، النار على محمد كريم، فى منطقة حساسة من جسده.

ويجسد "كريم" دور "جيمي" واحدا من رؤساء كيدج السابقين الذي يسعى للانتقام منهم، ويظهر كريم من خلال هذه اللقطات عاري الصدر برفقة مجموعة من فتيات الليل بينما يصوب كيدج المسدس نحو رأسه قبل أن يتواجه الثنائي فيما بعد بالعديد من مشاهد المطاردات.



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