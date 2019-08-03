مدبولي يتفقد تابوت الشاب آمون بالمتحف المصري

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السبت، بصحبته وزير الآثار، التابوت المُذهب الخارجي للملك الشاب توت عنخ آمون، وذلك بعد نقله إلى المتحف المصري الكبير، من مقبرة الملك في وادي الملوك.

وخلال تفقده، استمع "مدبولي"، لشرح تفصيليّ من وزير الآثار، حول مكونات التابوت المذهب الخارجي لتوت عنخ آمون، لافتًا إلى أن هذا التابوت يعد أحد التوابيت الثلاثة للملك الشاب التي تتخذ شكل الملك في الوضع الأوزيري، والتي تم اكتشافها في غرفة دفنه في عام 1922.

وأشار إلى أن التابوت الخارجي مصنوع من الخشب المُذهب، ويمُثل الملك على هيئة المعبود أوزير، واليدين مكسوتين برقائق من الذهب ومتقاطعتان على الصدر، تُمسكان بالشارات الملكية المطعمة بعجينة زجاجية زرقاء وحمراء، لافتًا في هذا الصدد إلى أبعاد التابوت؛ إذ يبلغ طوله 223.5 سم، وعرضه 86.8 سم، بينما يبلغ ارتفاعه 105.5 سم، وللتابوت مقابض فضية كانت تستخدم لتحريك الغطاء.

وتابع الوزير، إنه تم العثور بداخل التابوت المُذهب الخارجي على التابوت الأوسط، وهو مصنوع من الخشب المغطى بصفائح من الذهب، وكان مكسوًا في أجزاء منه بعجائن زجاجية متعددة الألوان، وهو موجود الآن في المتحف المصري بالتحرير.

وأكد أنه عُثر أيضًا على التابوت الداخلي بداخل التابوت الأوسط، وهو من الذهب الخالص ويزن 110.4 كجم على شكل مومياء، وكان ملفوفًا بكتان يغطي التابوت بالكامل عدا الوجه وهو موجود أيضًا بالمتحف المصري بالتحرير، وعند فتح التابوت ظهر القناع الذهبي الشهير للملك الشاب حول رأس المومياء.