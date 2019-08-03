النيابة العامة السعودية تُحذر من نقل هؤلاء الحُجاج

03 أغسطس 2019 - 05:03 م

نبهت النيابة العامة في السعودية، إلى العقوبات المترتبة على نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المكرمة خلال الفترة التي تحددها الجهة المختصة، مبينة أنها تنطوي على مطالبة النيابة العامة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة.

ونشرت النيابة انفوغرافيك يبين العقوبات التي تشتمل على السجن والغرامات المالية والترحيل، والمطالبة بمصادرة المركبة والتشهير.

وكتبت عبر حسابها على تويتر:" أخي المواطن ..أخي المقيم والزائر..كن واعياً بالعقوبات المترتبة على نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المكرمة خلال الفترة التي تحددها الجهة المختصة، والمنطوية على مطالبة النيابة العامة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة".



أخي المواطن ..أخي المقيم والزائر..

كن واعياً بالعقوبات المترتبة على نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المكرمة خلال الفترة التي تحددها الجهة المختصة، والمنطوية على مطالبة النيابة العامة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة.#النيابة_العامة#العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/4R63diEsQN — النيابة العامة (@bip_ksa) August 3, 2019